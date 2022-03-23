Работники культуры Ингушетии проверят свои знания в сфере инклюзии

Общероссийская ежегодная акция в текущем году приурочена ко Дню работника культуры. Тематический акцент будет сделан на особенностях организации доступной среды в музеях, театрах, училищах и школах искусств, а также объектов исторического наследия.

К участию в акции приглашаются работники сферы культуры, представители региональных и муниципальных исполнительных органов власти, молодежной политики, а также учащиеся детских школ искусств и училищ.

Для участия в тестировании необходима предварительная регистрация на сайте www. total-test. ru. Тестирование можно пройти до 31 марта включительно.

Тест включает в себя два отдельных трека — для взрослой аудитории (50 вопросов) и для детской аудитории (20 вопросов).

Цель акции — повысить уровень осведомленности граждан России в области инклюзии и привлечь внимание к вопросам создания доступной и комфортной среды для людей с инвалидностью в сфере культуры.

Мероприятие реализуется автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения» в рамках проекта «Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры», с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов по развитию гражданского общества.