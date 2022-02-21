Радиорубрику «В эфире Росгвардия» посвятили ингушскому языку

В радиопередаче принял участие представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Ингушетии, сержант Салима Сампиева. Она отметила, что родной язык придает его носителю силу и уверенность, чувство оптимизма и патриотизма. Также немаловажную роль в сохранении и популяризации родного языка играет семья.

«Наш язык — не только наше наследие, но и культура народа, то, что нас объединяет. Без языка невозможно существование нации. Это связь между прошлым и будущим», — поделилась военнослужащая.

Гостья эфира рассказала радиослушателям и о мероприятиях, которые планируются провести в ближайшей перспективе, в том числе — в рамках декады ингушского языка.

В завершение ведущие поблагодарили военнослужащую за интересную беседу, пожелали успехов в службе, семейного благополучия и крепкого здоровья.