«Воины-пограничники во все времена были и остаются образцом высокой боеготовности, отличных военных знаний, мужества и отваги. Их беззаветная преданность Отчизне — достойный пример для молодежи. Сегодня, приумножая славные воинские традиции и боевую мощь пограничных войск, современное поколение пограничников продолжает с честью выполнять свой служебный долг. Они создают мощный заслон от любых посягательств, защищают политические и экономические интересы страны, противостоят международному терроризму», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, военнослужащие Пограничного Управления ФСБ России по Ингушетии достойно несут свою службу по охране государственной границы на южных рубежах России. Высокое мастерство, боевая выучка и сила духа помогают им сегодня с честью выполнять свою почетную и ответственную миссию — защиту нашего Отечества.

«В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд. Уверен, что ваши профессиональные качества, мужество и преданность делу будут и впредь способствовать успешному решению поставленных задач. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле охраны государственной границы во имя мира и спокойствия Ингушетии и России в целом», — говорится в обращении.

Напомним, 28 мая 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов.

В 1958 постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника.

В современной России эта традиция была продолжена указом Президента от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.