Разнообразие народов России обсудил Глава Ингушетии со школьниками в ходе открытого урока в Магасе

«На уроке в рамках цикла «Мы разные, мы вместе» был поднят важный для республики вопрос: «Языки и культура народов России: единство в разнообразии». Руководитель субъекта выступил спикером на мероприятии и поделился с учащимися 10–11 классов своим мнением на тему сохранения идентичности народа Ингушетии и непосредственной связи национального самосознания, традиций с владением ингушским языком, а также возможности по реализации его поддержки на территории России», — говорится в сообщении.

«Мы живем с вами в стране, величайшее богатство которой в ее многонациональности, многообразии культур различных народов, за многие века ставших родными и близкими друг другу. Знания об историческом капитале народов России, понимание особой красоты каждого языка, обогащают человека, изучающего эти ментальные богатства. Помните, что языки исчезают там, где на них перестают говорить. Только вы, каждый в отдельности и все вместе, можете сохранить родную речь, будучи ее носителем. А владение двумя или более языками, кратно увеличивает ваши знания и возможности. Родной язык, культура, история — это основа для живого и крепкого патриотизма, любви к своему Отечеству. У нас и в каждом уголке России есть такой фундамент», — обратился Махмуд-Али Калиматов к детям.

Беседа по теме прошла в формате вопрос-ответ, старшеклассники смогли обсудить волнующую их дилемму выбора профессий гуманитарной или технической направленности, обучения на территории субъекта или за его пределами, а также поинтересовались, на какие специальности лучше обратить внимание для дальнейшего трудоустройства.

Глава республики отметил, что в регионе, как и прежде, востребованы технические профессии, посоветовал ребятам не бояться выезжать из республики, набираться опыта, получать квалификацию, чтобы быть востребованными.

Первые уроки в формате «Разговоров о важном» состоялись в российских школах 5 сентября. Направлены они на формирование у обучающихся представления о важности сохранения и развития культурного наследия, патриотизма, чувства гордости за культуру страны. Занятие предполагает также использование видеофрагментов, мультимедийной презентации, интерактивных заданий, включает в себя анализ визуальной и текстовой информации и групповую работу, развитие аналитического мышления и коммуникативных навыков.