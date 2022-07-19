Ребята, отдыхающие в пришкольном лагере в Назрани, совершили культпоход в Ингушский ТЮЗ

Школьники посмотрели новый спектакль в постановке Ирины Пашкевич «Сказка старого Коркута», а затем поучаствовали в фотосессии с актерами и оставили теплые отзывы.

«Перед показом спектакля мы узнали, кто лучше знает ингушский язык, а также национальных писателей и драматургов. Оказалось, что у ребят неплохие знания. Новая постановка пришлась им по душе, особенно понравились главные герои Банучичек и Бейрек», — рассказал собеседник.

По его словам, тюзовцы продолжают свою работу, и зрителей ждет не менее интересный проект по пьесе Эсет Теркакиевой в постановке Лейлы Хадзиевой «Крысиный бунт».