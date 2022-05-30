Red Wings с 3 июня запускает регулярный рейс из Самары в Ингушетию

«Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). График выбран так, чтобы он позволял и бизнес-сообществу, и туристам оптимально осуществить собственную логистику. Стоимость билетов — от 3 469 рублей», — сказал собеседник.

По его словам, открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

Ранее также сообщалось, что власти Ингушетии намерены в 2022 году открыть 10 новых авиарейсов, которые, в частности, будут совершаться в Нижневартовск, Сочи, Тюмень и Ростов-на-Дону.