Авиасообщение

Red Wings с 3 июня запускает регулярный рейс из Самары в Ингушетию

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В Ингушетии 3 июня запустят авиарейс «Самара — Магас — Самара». Перелеты будут осуществляться авиакомпания Red Wings, сообщили газете «Ингушетия» в Минпромсвязи РИ.

«Рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 15:15, из Магаса в 17:15 (время местное). График выбран так, чтобы он позволял и бизнес-сообществу, и туристам оптимально осуществить собственную логистику. Стоимость билетов — от 3 469 рублей», — сказал собеседник.

По его словам, открытие авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

Ранее также сообщалось, что власти Ингушетии намерены в 2022 году открыть 10 новых авиарейсов, которые, в частности, будут совершаться в Нижневартовск, Сочи, Тюмень и Ростов-на-Дону.

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