Россельхозцентр по Ингушетии на своем опытном участке провел семинар-совещание для аграриев

Мероприятие прошло при участии представителей регионального Минсельхоза, Ингушского НИИ сельского хозяйства, сотрудников Госсорткомиссии по региону, а также руководителей и агрономов сельхозпредприятий республики. Местом проведения мероприятия стали поля СПРК «Ама» в сельском поселении Берд-Юрте Сунженского района. Хозяйство предоставило землю региональному РСЦ под демоопыты в прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращаясь к участникам семинара, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Керим Белхароев отметил важность импортозамещения семян и средств защиты растений, а также продвижение сортов и гибридов отечественной селекции.

Главный агроном филиала Усман Сампиев, который выступил в роли модератора, рассказал гостям о демонстрационных участках, заложенных учреждением в октябре прошлого года. Так, было высажено 6 сортов озимой пшеницы с последующим проведением практических опытов на предмет выявления преимущества и эффективности семян отечественной селекции и биофунгицидов.

Сорта семян «Арсенал», «Березит», «Княгиня Ольга», «Статус», «Олимп», «Стать» подбирались тщательно, исходя из показателей урожайности и устойчивости к ряду болезней. Все эти сорта относятся к ценным видам пшеницы. По словам специалистов республиканского РСЦ, на демоучастке не было зафиксировано болезней и полеганий колоса и, по предварительным итогам, все сорта пшеницы показали результат выше среднего.

Участники семинара-совещания отметили интересный формат и насыщенную программу мероприятия, а также дали высокую оценку работе сотрудников Россельхозцентра в проведении демоопытов.