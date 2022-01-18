Энергосбережение

«Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» на 3% перевыполнили ремонтную программу 2021 года

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«Россети Северный Кавказ» в 2021 году с превышением плана реализовали в регионах Северо-Кавказского федерального округа программу технического обслуживания и ремонта. В Ингушетии выполнение основных физических объемов программы составило 103%. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

«В зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» запланированный объем работ перевыполнен на 9%. На 8% — в филиале «Севкавказэнерго». Специалисты АО «Чеченэнерго» реализовали 107% от утвержденного годового объема ремонтной кампании. В Ингушетии и на Ставрополье выполнение основных физических объемов программы составило 103%. В Кабардино-Балкарии по основным номенклатурам работ годовой план перевыполнен на 2%. В Дагестане комплекс мероприятий по подготовке к работе в сложных погодных условиях зимы реализован на 100%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, готовясь к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2021/22 гг., «Россети Северный Кавказ» в регионах своей электросетевой деятельности отремонтировали 2778 километров линий электропередачи класса напряжения 0,4-20 кВ и 704 километра воздушных линий высокого напряжения (35-110 кВ).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что компания «Россети Северный Кавказ» за первый квартал 2021 года пресекла в регионах Северо-Кавказского федерального округа 1062 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

С января по апрель текущего года энергетикам удалось вернуть почти 20 млн украденных киловатт-часов на 72,2 млн рублей.

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