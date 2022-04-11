Энергосбережение

«Россети Северный Кавказ» почти вдвое перевыполнили план ремонтной программы первого квартала 2022 года

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«Россети Северный Кавказ» на 97% перевыполнили запланированный квартальный объем ремонтной программы — ключевого элемента подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

На мероприятия, реализованные энергокомпанией во всех регионах СКФО, за три месяца направлено свыше 305 млн рублей.

С ощутимым превышением 100-процентного плана выполнены работы в Ставропольском крае, Чеченской Республике, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

За три первых месяца текущего года «Россети Северный Кавказ» отремонтировали порядка 40 километров линий электропередачи класса напряжения 0,4-20 кВ и более 52 километров воздушных линий высокого напряжения (35-110 кВ). Проведен ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ, в том числе 139 коммутационных аппаратов.

Основную часть работ специалисты компании выполняют хозяйственным способом.

«Приоритетные задачи ремонтной программы неизменны: качественная и своевременная подготовка электросетевого комплекса. Каждый из этапов мероприятий — на строгом контроле. Первый отчётный период реализован с хорошими показателями и в соответствии с графиками», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2022 году направят порядка 3,3 млрд рублей на плановый ремонт энергообъектов СКФО.

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