Мошенничество

Руководитель предприятия в Ингушетии похитил более 17,5 млн рублей бюджетных средств

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Полицией и органами безопасности раскрыто хищение бюджетных средств на сумму свыше 17,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с коллегами из УФСБ по региону в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт хищения директором одного из АО, функционирующих в республике, бюджетных денежных средств, выделенных Минэкономики России, говорится в релизе.

Свыше 17 миллионов 860 тысяч рублей присвоено предпринимателем путем предоставления в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере» фиктивных документов о приобретении в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оборудования у трех частных организаций, руководителями которых являются родственники упомянутого гражданина.

По данному факту в отношении руководителя акционерного общества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...).

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