Рейд

Ряд нарушений выявили в Ингушетии в сфере пассажирских перевозок

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После неоднократных жалоб граждан на недобросовестную работу водителей маршруток, курсирующих по маршрутам «Назрань-Карабулак» и «Назрань-Сунжа», сотрудники министерства промышленности и цифрового развития и Ингушетии совместно с работниками администрации города Карабулака, УГИБДД и Ространснадзора по региону, провели рейды на данных направлениях.

В ходе инспекции было проверено около 60 маршруток, занимающихся пассажирскими перевозками, у большинства из которых выявлен ряд нарушений законодательства: отсутствие маршрутных карт, путевых листов, страховых полисов, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Также отмечается, что часть маршруток технически не соответствует нормам и правилам работы общественного транспорта.

По фактам нарушений составлены соответствующие административные материалы.

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