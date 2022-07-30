Ряд нарушений выявили в Ингушетии в сфере пассажирских перевозок
После неоднократных жалоб граждан на недобросовестную работу водителей маршруток, курсирующих по маршрутам «Назрань-Карабулак» и «Назрань-Сунжа», сотрудники министерства промышленности и цифрового развития и Ингушетии совместно с работниками администрации города Карабулака, УГИБДД и Ространснадзора по региону, провели рейды на данных направлениях.
В ходе инспекции было проверено около 60 маршруток, занимающихся пассажирскими перевозками, у большинства из которых выявлен ряд нарушений законодательства: отсутствие маршрутных карт, путевых листов, страховых полисов, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.
Также отмечается, что часть маршруток технически не соответствует нормам и правилам работы общественного транспорта.
По фактам нарушений составлены соответствующие административные материалы.