Ряд нарушений выявили в Ингушетии в сфере пассажирских перевозок

В ходе инспекции было проверено около 60 маршруток, занимающихся пассажирскими перевозками, у большинства из которых выявлен ряд нарушений законодательства: отсутствие маршрутных карт, путевых листов, страховых полисов, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Также отмечается, что часть маршруток технически не соответствует нормам и правилам работы общественного транспорта.

По фактам нарушений составлены соответствующие административные материалы.