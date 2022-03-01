Нацпроекты

Ряд школ и очистные сооружения за 2,6 млрд руб. введут в ингушской Сунже в ближайшие годы

0

Власти республики намерены за несколько лет построить и ввести в эксплуатацию несколько общеобразовательных учреждений и очистных сооружений в Сунже, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Начало строительства в Сунже двух новых школ на 250 и 720 мест, очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод обсудили в региональном Минстрое руководитель ведомства Микаил Балахоев и глава администрации Сунжи Аслан Умаров», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ведомстве, в 2022 году по нацпроекту «Образование» в самом молодом городе региона начнут строить школу на 250, а в 2023 году — на 720 мест.
«Сейчас ведется работа по определению и передаче в госсобственность земельных участков и разработке проектно-сметной документации, которая до 1 апреля должна пройти государственную экспертизу с положительным заключением», — сказал Балахоев.

По словам министра, более того, там уже завершено строительство двух новых школ на улицах Калиматова и Жукова. Объекты ждут открытия. В учебных заведениях созданы все необходимые условия для полноценного процесса образования и воспитания.

Также участники встречи обсудили начало строительства в текущем году в Сунже очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод.

Объект контрактной стоимостью свыше 2,6 млрд руб. будет возводиться в течение нескольких лет по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и призван решить вопрос отведения загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком.

По информации пресс-службы, производительность очистных сооружений составит 16 тыс. куб. м в сутки. Аналогичная мощность запроектирована и в отношении сооружений аэробной стабилизации осадка и глубокой очистки сточных вод на биореакторах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четверо военнослужащих из Ингушетии погибли во время спецоперации по защите Донбасса в Украине
Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма
В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого
В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство
В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша
Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России
Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу
В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории

Главное

Яндекс.Метрика

 