С начала июня будет запущен авиарейс из Ингушетии в Самару

«Рейс планируется осуществлять еженедельно по пятницам, вылет из Самары в 15.15 (местное время), вылет из Ингушетии в 17.15 мск. Стоимость билетов от 4 тыс. 300 рублей», — сказал собеседник издания.

АО «Ред Вингс» — российская компания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. Основана в 1999 году под названием «Авиалинии 400», в 2007 году получила современное название.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта «Магас» три новых авиарейса — в Самару, Тюмень и Сочи.

По словам Главы региона Махмуд-Али Калиматова, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии Covid-19.