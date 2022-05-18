Авиасообщение

С начала июня будет запущен авиарейс из Ингушетии в Самару

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С 3 июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает выполнение рейсов по направлению «Самара-Магас-Самара», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Рейс планируется осуществлять еженедельно по пятницам, вылет из Самары в 15.15 (местное время), вылет из Ингушетии в 17.15 мск. Стоимость билетов от 4 тыс. 300 рублей», — сказал собеседник издания.

АО «Ред Вингс» — российская компания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. Основана в 1999 году под названием «Авиалинии 400», в 2007 году получила современное название.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены в первом полугодии 2022 года запустить из аэропорта «Магас» три новых авиарейса — в Самару, Тюмень и Сочи.

По словам Главы региона Махмуд-Али Калиматова, переговоры по запуску новых рейсов были начаты еще в 2019 году до начала пандемии Covid-19.

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