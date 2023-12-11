Семь медалей завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Чечне

«Мы намерены прикладывать все усилия и продолжать достигать выдающихся результатов в будущем», — прокомментировал тренер.

По его словам, золотыми призерами стали Абдул-Малик Богатырев, Абдул-Рахим Гамурзиев, Ахмед Гамурзиев, Магомед-Саид Гамурзиев и Абдул-Рахим Цолоев. На вторую ступень пьедестала поднялись Али Гамурзиев и Абдуллах Богатырев.

Отмечается, что турнир был приручен ко Дню Конституции России и прошел в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».