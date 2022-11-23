Семьи мобилизованных из Ингушетии получат единовременные выплаты

«Материальная помощь в размере от 5 до 10 тыс. рублей предоставляется малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум в республике. Списки в Минфин будут направлены до конца ноября», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Крое того, одному из членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, окажут социальную поддержку в размере 50% оплаты жилого помещения в пределах социальной нормы на одного человека, равной 18 квадратных метров, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления на одного человека.

Сведения о предоставляемых мерах поддержки размещены на официальном сайте Минтруда Ингушетии в разделе «Социальная поддержка мобилизованных граждан».