СВО

Семьи мобилизованных из Ингушетии получат единовременные выплаты

0

Правительство Ингушетии утвердило дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Они получат единовременные выплаты, а также средства на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«Материальная помощь в размере от 5 до 10 тыс. рублей предоставляется малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум в республике. Списки в Минфин будут направлены до конца ноября», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Крое того, одному из членов семьи гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, окажут социальную поддержку в размере 50% оплаты жилого помещения в пределах социальной нормы на одного человека, равной 18 квадратных метров, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления на одного человека.

Сведения о предоставляемых мерах поддержки размещены на официальном сайте Минтруда Ингушетии в разделе «Социальная поддержка мобилизованных граждан».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский дзюдоист Муса Булгучев стал бронзовым призером первенства России
В НБ Ингушетии прошло мероприятие к 100-летию со дня рождения ученого Юрия Кнорозова
Прокуратура потребовала устранить санитарные нарушения в горной Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии провели со школьниками учения по действиям в условиях террористической угрозы
Еще одна новая школа на 720 мест появится в Малгобекском районе Ингушетии
Почти три десятка общественных территорий благоустроены в Назрани за несколько лет
В музее ИЗО Ингушетии состоялось открытие выставки Хасолта Акиева
Прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября
К двум годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение гранаты
Глава администрации столицы Ингушетии провел прием граждан
Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате автоаварии

Главное

Яндекс.Метрика

 