Семьи погибших участников СВО навестил мэр Магаса Ингушетии

Градоначальник считает, что несмотря на проблемы взрослых, дети живут в своем мире — их мечты связаны с праздником, подарками и ощущением новогодней сказки, и нельзя лишать их этой радости.

«С удовольствием провел время в кругу этих семей, особенно с детьми — они наполняют нас своей энергией добра. Уверен, что они вырастут достойными людьми, какими были их отцы», — подчеркнул Зейт Орцханов.

Он заверил родных погибших защитников Отечества, что все возникающие вопросы мэрия будет решать в приоритетном порядке в пределах полномочий столичной администрации.