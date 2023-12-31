Семьи погибших участников СВО навестил мэр Магаса Ингушетии
Мэр Магаса Зайт Орцханов с новогодними подарками навестил семьи погибших участников специальной военной операции Абукара Курскиева, Хасана Дзейтова и Илеза Торшхоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации столицы республики.
Градоначальник считает, что несмотря на проблемы взрослых, дети живут в своем мире — их мечты связаны с праздником, подарками и ощущением новогодней сказки, и нельзя лишать их этой радости.
«С удовольствием провел время в кругу этих семей, особенно с детьми — они наполняют нас своей энергией добра. Уверен, что они вырастут достойными людьми, какими были их отцы», — подчеркнул Зейт Орцханов.
Он заверил родных погибших защитников Отечества, что все возникающие вопросы мэрия будет решать в приоритетном порядке в пределах полномочий столичной администрации.