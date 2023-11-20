Школьники Ингушетии посетили с экскурсией НТРК «Магас»

«Ребята смогли узнать всю подноготную съемочного процесса, ознакомились с азами работы звукорежиссера, оператора, монтажера, а также примерили на себя роль корреспондента и телеведущего», — подчеркнул собеседник.

Данное мероприятия проводилось в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее». Реализуется он в 85 регионах страны для учеников 6-11 классов с целью помочь юношам и девушкам определиться с будущей профессией.

Отмечается, что в республике программа стартовала в 2021 году.