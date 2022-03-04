ПДД

Школьники села Плиево Ингушетии призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах

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Ученики второй школы сельского поселения Плиево приняли участие в акции республиканской автоинспекции по раздаче памяток водителям.

По словам старшего инспектора УГИБДД МВД по РИ Зары Ужаховой, за последнее время в ДТП пострадали четверо детей. Вторая плиевская школа расположена в непосредственной близости от довольно оживлённой трассы.

Ребята вышли с яркими плакатами, призывающими водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила на дорогах. Ну а инспекторы в свою очередь напомнили юным пешеходам о том, что нельзя игнорировать сигналы светофора, а пересекать проезжую часть нужно строго в установленных местах.

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