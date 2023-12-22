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Сильный ветер ожидается в горной части Ингушетии

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В предгорной и горной части республики 23 и 24 декабря, а также ночью 25 декабря ожидается сильный ветер до 35 метров в секунду, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей не сжигать мусор и сухую траву при уборке улиц и на своих участках.

Также граждан предупреждают, что во время сильного ветра нужно держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Телефон доверия ГУ МЧС по Ингушетии: 8 (8734) 55-99-99.

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