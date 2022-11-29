Сотрудники Минкультуры Ингушетии посетили семью погибшего в ходе СВО на Украине Ахмеда Муталиева

"Потеря сына для отца и мужа для жены одна из самых тяжелых утрат в жизни любого человека. Ваш сын и муж выполнял свой воинский долг, защищал нашу Родину, защищал нас с вами. Мы безмерно благодарны Вам за воспитание такого парня. Пусть Всевышний помилует его, а вам подарит терпение и силы, пережить такую потерю. Примите мои искренние соболезнования",- сказал заместитель министра Хаджибикар Мальсагов.

Семье погибшего воина вручили продуктовый набор, в который вошли крупы, мука, подсолнечное масло, фрукты, сладости и другое.

Также замминистра подчеркнул, что семьи мобилизованных военнослужащих могут бесплатно посещать любые мероприятия, организованные подведомственными учреждениями регионального Минкультуры, соответствующее поручение уже дано.