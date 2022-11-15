СВО

Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненного в ходе СВО бойца

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Представители постпредства Ингушетии при Президенте России навестили бойца из республики, раненного в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащий проходит лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Николая Бурденко Минобороны России.

Сотрудники постпредства пообщались с врачом и самим военным, узнали, как проходит лечение и поблагодарили за героизм и мужество, проявленные при выполнении опасных задач по защите интересов Отечества, пожелали скорейшего выздоровления.

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