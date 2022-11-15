Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве навестили в госпитале раненного в ходе СВО бойца

Военнослужащий проходит лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Николая Бурденко Минобороны России.

Сотрудники постпредства пообщались с врачом и самим военным, узнали, как проходит лечение и поблагодарили за героизм и мужество, проявленные при выполнении опасных задач по защите интересов Отечества, пожелали скорейшего выздоровления.