Спортсмены из Ингушетии завоевали золотые медали на Кубке мира по боевому самбо

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, на первые ступени пьедестала поднялись Галаев Амир и Муцольгов Исмаил. Отмечается, что соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В спортивном комплексе «Чертаново» турнир, посвященный 85-летию самбо, собрал более 400 спортсменов из России, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

«Участников было очень много, так что состязания длились с раннего утра до позднего вечера», — отметили ингушские спортсмены.