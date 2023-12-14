Спортсмены из Ингушетии завоевали золотые медали на Кубке мира по боевому самбо
Воспитанники спортивной школы сельского поселения Яндаре заняли первые места на первенстве и Кубке мира (WCSF) по боевому самбо среди юношей в Москве.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, на первые ступени пьедестала поднялись Галаев Амир и Муцольгов Исмаил. Отмечается, что соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В спортивном комплексе «Чертаново» турнир, посвященный 85-летию самбо, собрал более 400 спортсменов из России, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
«Участников было очень много, так что состязания длились с раннего утра до позднего вечера», — отметили ингушские спортсмены.