Спустя 3 года в отношение директора завода автоприцепов в Ингушетии возбудили дело о многомиллионном хищении

«Фигурант уголовного дела предоставил в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере» фиктивные документы на приобретение оборудования у обществ с ограниченной ответственностью «Станкостроймаш», «Автокомпонент» и «Югмонтаж», руководителями которых его родственники», — сказал собеседник.

В отношение руководителя завода возбуждено уголовное дело по части 1 статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), избранная мера пресечения — подписка о невыезде.

Отметим, что завод автоприцепов «Магас» специализируется на производстве прицепов для легковых и грузовых машин.

Ранее, в 2017 году, газета «Ингушетия» сообщала, что заводу автоприцепов «Магас» окажут господдержку. В 2020 году федеральный Фонд содействия инновациям выделил компании грант на 20 млн рублей.