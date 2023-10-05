Хищение

Спустя 3 года в отношение директора завода автоприцепов в Ингушетии возбудили дело о многомиллионном хищении

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АО «Завод автоприцепов «Магас»

В отношение директора АО «Завод автоприцепов «Магас» возбудили уголовное дело по факту хищения 20 млн рублей, выделенных министерством экономического развития России в виде гранта в 2020 году, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Фигурант уголовного дела предоставил в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере» фиктивные документы на приобретение оборудования у обществ с ограниченной ответственностью «Станкостроймаш», «Автокомпонент» и «Югмонтаж», руководителями которых его родственники», — сказал собеседник.

В отношение руководителя завода возбуждено уголовное дело по части 1 статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), избранная мера пресечения — подписка о невыезде.

Отметим, что завод автоприцепов «Магас» специализируется на производстве прицепов для легковых и грузовых машин.

Ранее, в 2017 году, газета «Ингушетия» сообщала, что заводу автоприцепов «Магас» окажут господдержку. В 2020 году федеральный Фонд содействия инновациям выделил компании грант на 20 млн рублей.

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