Столица Ингушетии получит 80 млн рублей для благоустройства парковой зоны на площади Алания
Магас стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Столица Ингушетии получит 80 млн рублей для благоустройства парковой зоны на площади Алания.
«Проект благоустройства общественной территории в этническом стиле с использованием элементов солярного знака стал победителем седьмого Всероссийского конкурса», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Территория общей площадью более 4 га будет благоустроена в 2023-2024 годах.
Сегодня в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. За наградой на сцену поднялись мэр Магаса Усман Аушев и заместитель главы администрации Хадижа Гойгова.
Отметим, что конкурс проводится с 2018 года и четыре года назад Магас уже становился его победителем, получив 30 млн рублей.