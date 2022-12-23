Муниципалитет

Столица Ингушетии получит 80 млн рублей для благоустройства парковой зоны на площади Алания

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Магас стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Столица Ингушетии получит 80 млн рублей для благоустройства парковой зоны на площади Алания.

«Проект благоустройства общественной территории в этническом стиле с использованием элементов солярного знака стал победителем седьмого Всероссийского конкурса», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Территория общей площадью более 4 га будет благоустроена в 2023-2024 годах.

Сегодня в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. За наградой на сцену поднялись мэр Магаса Усман Аушев и заместитель главы администрации Хадижа Гойгова.

Отметим, что конкурс проводится с 2018 года и четыре года назад Магас уже становился его победителем, получив 30 млн рублей.

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