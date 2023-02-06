Столица Ингушетии получит 80 млн рублей на благоустройство парковой зоны

Средства выделены 80 муниципалитетам из 48 регионов, представивших лучшие проекты. В их числе город Магас, который получит 80 млн рублей.

Мишустин отметил, что Всероссийский конкурс — эффективный инструмент развития территорий и изменения облика населенных пунктов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что столица региона стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Парковая зона близ площади «Алания» общей площадью более 4 га будет благоустроена в 2023-2024 годах.

Напомним, что конкурс проводится с 2018 года и Магас уже становился его победителем, получив 30 млн рублей.