Благоустройство

Столица Ингушетии получит 80 млн рублей на благоустройство парковой зоны

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Более 7 млрд рублей будет направлено победителям VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Средства выделены 80 муниципалитетам из 48 регионов, представивших лучшие проекты. В их числе город Магас, который получит 80 млн рублей.

Мишустин отметил, что Всероссийский конкурс — эффективный инструмент развития территорий и изменения облика населенных пунктов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что столица региона стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Парковая зона близ площади «Алания» общей площадью более 4 га будет благоустроена в 2023-2024 годах.

Напомним, что конкурс проводится с 2018 года и Магас уже становился его победителем, получив 30 млн рублей.

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