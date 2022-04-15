Столице Ингушетии Магасу исполнилось 28 лет со дня возрождения

«Столица Ингушетии динамично развивается, ведётся масштабная работа по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры, решению дорожных проблем, благоустройству городских территорий, повышению качества жизни горожан», — пишет градоначальник.

Усман Аушев отметил, что за последнее время город преобразился и в будущем у властей города масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер жизнедеятельности.

«Пусть Магас будет вечно молодым и цветущим, а жизнь каждого жителя будет наполнена добром, радостью и надеждой на лучшее», — резюмировал глава города.

Напомним, современный Магас был основан указом первого президента Ингушетии Руслана Аушева в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы древнего государства Алания. Определяющим же нормативным актом стал указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия», подписанный 15 апреля 1994 года Президентом РФ Борисом Ельциным.

26 декабря 2000 года Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан федеральный закон «О присвоении столице Республики Ингушетия наименования — Магас». Именно 26 декабря Магас стал столицей Ингушетии, заменив в этом качестве Назрань.