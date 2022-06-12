Прокуратура

Стройфирму в Ингушетии заставили оградить рабочие зоны для защиты прохожих

0

В Ингушетии стройфирму ООО «МТ евро-строй» заставили оградить рабочие участки, где проводятся строительные работы, для ограничения прохода к ним посторонним, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Проверкой установлено, что в нарушение требований закона об охране труда, проходы на рабочих местах и к рабочим местам работников не отвечают установленным нормам, производственные территории и участки проведения строительного производства на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц не ограждены», — говорится в сообщении.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения закона устранены в полном объеме.

Виновному юридическому и должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения и штрафа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии чествовали росгвардейцев, принимавших участие в спецоперации на Украине
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем России
Хореографический ансамбль «Таргим» представил Ингушетию в онлайн-марафоне «Родное. Народное»
Жительница Ингушетии попалась на мошенничестве с маткапиталом
В ингушском селе Вознесеновская обустроят дорогу и родник
В Ингушетии стартовал финал республиканского фестиваль-конкурса культуры «Этнос»
В селении Троицкое Ингушетии сгорела кровля магазина, никто не пострадал
В горах Ингушетии пройдет масштабный субботник ко Дню эколога
Умерла учительница и журналистка Эсет Теркакиева
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии Дня России призывает к бдительности
В Ингушетии застройщика уличили в обмане дольщика на 3,3 млн рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 