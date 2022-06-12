Стройфирму в Ингушетии заставили оградить рабочие зоны для защиты прохожих

«Проверкой установлено, что в нарушение требований закона об охране труда, проходы на рабочих местах и к рабочим местам работников не отвечают установленным нормам, производственные территории и участки проведения строительного производства на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц не ограждены», — говорится в сообщении.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения закона устранены в полном объеме.

Виновному юридическому и должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения и штрафа.