Судебные приставы Ингушетии взыскали на двоих детей более 1 млн рублей алиментов

По словам собеседника издания, двое жителей Назрани, несколько лет не выплачивавшие алименты, были вынуждены погасить задолженность в полном объеме. Деньги поступили на депозитный счет городского отдела и были в кратчайшие сроки переведены в пользу детей.

Также судебные приставы разъяснили неплательщикам, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов без уважительных причин, они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК России (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).