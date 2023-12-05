УФССП

Судебные приставы Ингушетии взыскали на двоих детей более 1 млн рублей алиментов

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Судебные приставы региона взыскали на несовершеннолетних более 1 млн рублей алиментов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФССП по республике.

По словам собеседника издания, двое жителей Назрани, несколько лет не выплачивавшие алименты, были вынуждены погасить задолженность в полном объеме. Деньги поступили на депозитный счет городского отдела и были в кратчайшие сроки переведены в пользу детей.

Также судебные приставы разъяснили неплательщикам, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов без уважительных причин, они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК России (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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