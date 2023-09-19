Транспортные полицейские Ингушетии по «горячим следам» раскрыли кражу телефона

В дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту «Магас» имени героя России Суламбека Осканова обратился мужчина, который заявил о пропаже мобильного телефона.

Выяснилось, что гражданин забыл гаджет на лестничном парапете перед входом в аэровокзальный комплекс, а когда вернулся, его там уже не было.

В кратчайшие сроки транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи — местного жителя 1979 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Группой дознания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК (кража). Фигуранту грозит до 2-х лет тюрьмы.