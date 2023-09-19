Кража

Транспортные полицейские Ингушетии по «горячим следам» раскрыли кражу телефона

0

Транспортные полицейские Ингушетии по «горячим следам» раскрыли кражу сотового телефона, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту «Магас» имени героя России Суламбека Осканова обратился мужчина, который заявил о пропаже мобильного телефона.

Выяснилось, что гражданин забыл гаджет на лестничном парапете перед входом в аэровокзальный комплекс, а когда вернулся, его там уже не было.

В кратчайшие сроки транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении кражи — местного жителя 1979 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Группой дознания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК (кража). Фигуранту грозит до 2-х лет тюрьмы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии работает современный мобильный ФАП
Единороссы Ингушетии проводят работу по проекту «Центр помощи по вопросам СВО»
Глава села Троицкое Ингушетии переизбран на новый срок
Медработники Ингушетии провели флешмоб в поддержку Всемирного дня безопасности пациента
В Ингушетии прошел семинар по животноводству
Депутат Госдумы Бекхан Барахоев отправил в зону СВО автомобиль «Нива»
В Малгобекском лесничестве Ингушетии провели наблюдения за популяциями вредителей
Борцы из столицы Ингушетии стали первыми на межрегиональном турнире в Грозном
Больше половины проверенных объектов в Сунже Ингушетии работали с нарушениями
Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по всестилевому карате
До 8 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение взрывчатого вещества

Главное

Яндекс.Метрика

 