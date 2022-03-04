Туристам рекомендовано выбирать страны, которые не ввели санкции против России

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Туроператоры рекомендовали гражданам для путешествий выбирать Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны, которые не ввели санкции против России.

Как сообщили в Ростуризме, это сделает отдых безопасным с точки зрения логистики и маршрута.

Сделано всё, чтобы туристы и те, кто планирует поездки в другие страны, могли оперативно получить актуальную информацию.

Профильные ведомства запустили «горячие линии»:

Ростуризм — 8 (800) 200-34-11;
РЖД — 8 (800) 775-00-00;
Минтранс — 8 (499) 495-00-09;
МИД России — +7 (495) 695-45-45.

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