Туристам рекомендовано выбирать страны, которые не ввели санкции против России
Туроператоры рекомендовали гражданам для путешествий выбирать Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны, которые не ввели санкции против России.
Как сообщили в Ростуризме, это сделает отдых безопасным с точки зрения логистики и маршрута.
Сделано всё, чтобы туристы и те, кто планирует поездки в другие страны, могли оперативно получить актуальную информацию.
Профильные ведомства запустили «горячие линии»:
Ростуризм — 8 (800) 200-34-11;
РЖД — 8 (800) 775-00-00;
Минтранс — 8 (499) 495-00-09;
МИД России — +7 (495) 695-45-45.