Туристам рекомендовано выбирать страны, которые не ввели санкции против России

Как сообщили в Ростуризме, это сделает отдых безопасным с точки зрения логистики и маршрута.

Сделано всё, чтобы туристы и те, кто планирует поездки в другие страны, могли оперативно получить актуальную информацию.

Профильные ведомства запустили «горячие линии»:

Ростуризм — 8 (800) 200-34-11;

РЖД — 8 (800) 775-00-00;

Минтранс — 8 (499) 495-00-09;

МИД России — +7 (495) 695-45-45.