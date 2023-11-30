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Турнир по настольному теннису среди незрячих прошел в Ингушетии

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В регионе определили победителей открытого регионального турнира (спорт слепых) «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов», сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спорта слепых региона.

«Первое и второе места заняли уроженцы Ингушетии Иса Цороев и Абдул-Малик Султыгов, а третье место досталось представительнице Чеченской Республики Танзиле Ибрагимовой», — рассказал собеседник.

По его словам, в качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, заслуженный мастер спорта России Хусейн Халмурзиев, руководитель Паралимпийского комитета региона Алихан Дзармотов, мастер спорта международного класса Арби Хамхоев.

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие дети до 14 лет из СКФО. Турнир прошел 29 ноября во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

«Ребята из Ингушетии — участники соревнований несколько месяцев посещали детскую секцию по адаптивному теннису, созданную в рамках реализации проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов». Благодаря регулярным тренировкам ребята смогли успешно выступить в турнире, в котором впервые они приняли участие», — подчеркнул руководитель Федерации спорта слепых региона Мовсар Дугиев.

Отмечается, что победители были награждены кубком и медалью. Все юные спортсмены получили медаль участника соревнований и подарки от спортивного клуба «Чингиз».

Информационным партнером проекта является республиканская общественно-политическая газета «Ингушетия».

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