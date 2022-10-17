Ярмарка

У въезда в столицу Ингушетии прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка

0

Очередная продовольственная ярмарка прошла у въезда в Магас в районе Аланских ворот, там традиционно была представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщили в Минсельхозе республики, мясо, картошку, морковь и другие сезонные овощи, мед, колбасы, молочную продукцию, зерно и многое другое жители Ингушетии смогли приобрести по ценам ниже рыночных на 10-15%.

По словам организаторов мероприятия, покупатели в целом остались довольны качеством и ценами на реализуемую продукцию.

Напомним, в Ингушетии по поручению Главы республики проходят еженедельные продовольственные ярмарки, которые продлятся с октября по ноябрь.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители Ингушского госуниверситета приняли участие в фестивале науки «Включай ЭКОлогику!»
Житель Ингушетии получил тяжелое ранение в результате нападения неизвестных
Власти Ингушетии закупили 1,5 тыс. тонн семян озимой пшеницы под урожай 2023 года
Мастерская «Истинг» Дома народного творчества Ингушетии приняла новых учениц
Ингушский спортсмен Азраил Плиев стал первым на первенстве Москвы по тяжелой атлетике
Три министерства в Ингушетии на 100% исполнили бюджет по нацпроектам
В Ингушетии успешно стартовал отопительный сезон
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Тою Кантышеву
Роспотребнадзор по Ингушетии проверил объекты общественного питания социальных учреждений
Калиматов утвердил в должности главы Минпромсвязи Ингушетии Бадму Дорджиева
В обновленном после ремонта Доме-музее ингушского скульптора Мамилова прошла экскурсия для школьников

Главное

Яндекс.Метрика

 