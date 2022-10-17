У въезда в столицу Ингушетии прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка

Как сообщили в Минсельхозе республики, мясо, картошку, морковь и другие сезонные овощи, мед, колбасы, молочную продукцию, зерно и многое другое жители Ингушетии смогли приобрести по ценам ниже рыночных на 10-15%.

По словам организаторов мероприятия, покупатели в целом остались довольны качеством и ценами на реализуемую продукцию.

Напомним, в Ингушетии по поручению Главы республики проходят еженедельные продовольственные ярмарки, которые продлятся с октября по ноябрь.