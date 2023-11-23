Учащимся школы села Али-Юрт Ингушетии рассказали о проявлениях экстремизма

Встреча проводилась в целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую, деятельность и в незаконные массовые акции, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ОФСИН.

Правоохранители разъяснили школьникам понятия «экстремизм» и «терроризм», рассказали об ответственности за совершение административных правонарушений и уголовных преступлений, связанных с распространением и пропагандой атрибутики и символики экстремистских организаций, возбуждением ненависти и вражды.

«Особое внимание было уделено виртуальному миру. Гости отметили, что молодые ребята в основном от незнания становятся фигурантами уголовного преследования, поэтому важно уметь определять провокационные и экстремистские материалы, публикуемые в сети «Интернет», обращать внимание на их содержание и не допускать комментариев к ним. Посоветовали всегда ориентироваться на достоверные источники информации», — сказал собеседник издания.

Учащимся рассказали, как молодые ребята привлекались к уголовной и административной ответственности за перевод денежных средств на неизвестные счета благотворительных фондов, которые на самом деле занимались финансированием экстремистской и террористической деятельности.

Также на встрече шла речь о вреде электронных сигарет, последствиях употребления и распространения наркотических веществ, основании постановки на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и об ответственности за совершение правонарушений и преступлений.