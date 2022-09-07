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Учеников ряда школ в Ингушетии эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

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В нескольких населенных пунктах республики отменили утренние занятия в школах после сообщений о минировании, детей отпустили домой, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Утром поступили сообщения о минировании в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим дети и педагогический состав школ были эвакуированы», — сказал источник.

По его словам, занятия в некоторых учебных заведениях в среду пришлось отменить. На местах работают саперы и кинологи. На текущий момент нет информации об обнаружении опасных предметов в школах.

В частности, SMS-сообщения были отправлены в общеобразовательные заведения в городах Магас, Сунжа и Малгобек.

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