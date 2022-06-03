Умер историк Нурдин Кодзоев предложивший назвать столицу Ингушетии — Магас
Умер историк и патриот Нурдин Кодзоев, по предложению которого столица самого молодого субъекта России — Ингушетии, получила название Магас — «город солнца».
Нурдин Даутович Кодзоев — заслуженный деятель науки республики, художник, поэт, журналист, ученый-кавказовед, общественник, почетный гражданин города Назрани, автор более двухсот научных работ, в том числе по древнему Магасу. Выступил ответственным редактором и соавтором коллективного, очень значимого труда ученых Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева «История Ингушетии» — от древности до наших дней.
Родился 16 марта 1961 года в селе Кантышево Назрановского района ЧИАССР. После окончания исторического факультета Чечено-Ингушского государственного университета более десяти лет работал в нескольких школах. Затем являлся литературным сотрудником детского журнала «Села1ад» («Радуга»), работал в должности директора Ингушского музея краеведения и научным сотрудником Археологического центра при министерстве культуры Ингушетии.
С 2004 года творческая и научная деятельность Нурдина Кодзоева была связана с Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, в котором он вначале возглавлял отдел истории Ингушетии, впоследствии руководил отделом древней истории ингушей. В последние годы являлся заведующим сектором историко-культурного наследия Ингушетии. За время работы в НИИ принимал активное участие в археологических раскопках на территории городов и районов республики.
Заслуги Нурдина Даутовича Кодзоева в развитии науки, а именно истории, языка и культуры народа со дня становления государственности Ингушетии, — неоценимы.
Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным, близким, коллегам Нурдина Кодзоева.
Дала гешт долда!