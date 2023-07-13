УПЧ в Ингушетии и руководитель Государственной инспекции труда проведут прием граждан

Прием состоится в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты трудовых прав граждан. Они смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Заявления и жалобы людей будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством, отметили в информационно-аналитическом сектору УПЧ в регионе.

Обращающимся при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Время приема с 10 до 13 часов, по адресу: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, по следующим телефонным номерам: 8 (963)172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75.