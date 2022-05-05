Управление Роспотребнадзора по Ингушетии предупредило об активности иксодовых клещей в республике

Как рассказали газете «Ингушетия» в ведомстве, ряд возбудителей этих болезней может пожизненно сохраняться в клещах и передаваться потомству.

Заражение вирусом КГЛ в большинстве случаев происходит в результате укуса клещами. При посещении природных биотопов, где обитают клещи, необходимо соблюдать правила поведения, которые помогут избежать присасывания их к телу. Чем меньше открытых незащищенных участков останется на теле человека — тем меньше вероятность присасывания клеща.

В случае укуса, снимать клеща следует в медицинских перчатках, захватив его большим и указательным пальцем как можно ближе к коже. Затем следует очень осторожно вращательными или раскачивающимися движениями попытаться его удалить, если при этом головная часть клеща осталась в коже, ее необходимо удалить обожженной или обработанной в спирте иглой, ранку смазать йодом или зеленкой.

Снять клеща можно и другим способом. Для этого необходимо место укуса смазать маслом или любым масляным веществом для препятствия дыхания клеща, что приведет к его отпаданию. Этот способ более длительный по времени — 30-50 минут, но в этом случае клещ будет удален полностью.