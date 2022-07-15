Уровень оплаты населением коммунальных услуг в Ингушетии превысил 70%

«В Ингушетии уровень платежей за газ составляет почти 70%, по электроснабжению — 71,4%, и теплоснабжению — 105%. В условиях ограниченного бюджета и наличия мер бюджетного принуждения мы делаем все возможное, в том числе по выделению средств, необходимых для полной оплаты и погашения задолженности организациями потребленных жилищно-коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов», — сказал глава Кабмина.

По его словам, власти региона также содействуют ресурсоснабжающим организациям в обеспечении 100%-ной оплаты за поставленные ресурсы и взыскания просроченной задолженности.

Отметим, что в Ингушетии создана межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу, членами которой проводятся необходимые мероприятия по повышению уровня оплат организациями за потребляемые энергоресурсы, оказывается активное содействие поставщикам газа.