Уровень оплаты населением коммунальных услуг в Ингушетии превысил 70%

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В Ингушетии уровень платежей за газ составляет почти 70%, по электроснабжению — 71,4%. Об этом сообщил Владимир Сластенин в ходе совещания по вопросу повышения платежной дисциплины под председательством заместителя полпреда Президента РФ в СКФО Владимира Надыкто.

«В Ингушетии уровень платежей за газ составляет почти 70%, по электроснабжению — 71,4%, и теплоснабжению — 105%. В условиях ограниченного бюджета и наличия мер бюджетного принуждения мы делаем все возможное, в том числе по выделению средств, необходимых для полной оплаты и погашения задолженности организациями потребленных жилищно-коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов», — сказал глава Кабмина.

По его словам, власти региона также содействуют ресурсоснабжающим организациям в обеспечении 100%-ной оплаты за поставленные ресурсы и взыскания просроченной задолженности.

Отметим, что в Ингушетии создана межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу, членами которой проводятся необходимые мероприятия по повышению уровня оплат организациями за потребляемые энергоресурсы, оказывается активное содействие поставщикам газа.

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