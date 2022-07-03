Утвержден порядок подключения новостроек к телекоммуникационным сетям

Документ необходим для реализации новых норм градостроительного кодекса. По ним застройщики теперь должны заранее — еще на стадии проектирования и строительства домов — создавать инфраструктуру для их подключения к телекоммуникационным сетям.

Таким образом, у операторов связи появляется возможность оборудовать квартиры интернетом, телефонной связью и телевидением сразу после сдачи дома в эксплуатацию — без задержек.

Правила, утвержденные правительством, определяют порядок подключения домов к телекоммуникационным сетям, в том числе правила заключения и оформления договоров между застройщиком и операторами связи. В частности, в них указано, что заявку застройщик может подавать оператору связи в том числе через портал госуслуг.

Ранее застройщики и операторы связи определяли порядок подключения на основе индивидуальных договоренностей, что не всегда обеспечивало быстроту и качество предоставляемых услуг.

Утвержденные правила также будут регулировать подключение к электросетям новых спортивных, медицинских и образовательных объектов, сообщается на сайте кабинета министров.