Экология

В 2025 году в Ингушетии начнется строительство комплекса по переработке ТКО

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на пресс-коференции по итогам года напомнил о том, что Президентом России поставлена задача к 2030 году обеспечить в стране сортировку 100% и утилизацию не менее 50% твердых коммунальных отходов.

Для достижения этого показателя в Малгобекском районе республики в 2025 году начнется строительство комплексного объекта по сортировке, переработке и размещению ТКО.

По словам руководителя субъекта, для этой цели выделен земельный участок в сельском поселении Верхние Ачалуки, и выбран он не случайно. Участок находится за пределами 6 подзоны приаэродномной территории двух аэропортов «Магас» и «Владикавказ», вдали от мест проживания людей. Минфином республики выделены 15 млн рублей для разработки ПСД по объекту. Уже заключен государственный контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ООО «Экомтехпроект».

«На данный момент завершены полевые работы в рамках инженерно-геологических изысканий участка. Установлено, что на глубине 17 метров подземные воды не вскрыты. На всю глубину бурения вскрыта глина, что делает перспективным строительство полигона на выбранном участке», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Завершить строительство полигона и ввести его в эксплуатацию планируется в 2026 году.

«При этом важно отметить, что строительство комплексного объекта обращения с отходами само по себе не решит проблему образования стихийных свалок в регионе», — подчеркнул Глава.

Он считает, что необходимо обеспечить постоянный контроль территории республики всеми ответственными органами государственной и муниципальной власти в целях своевременного выявления и пресечения фактов сброса отходов в неустановленных местах.

Нужно организовать надлежащую работу регионального оператора в области обращения с ТКО, а также вести усиленную работу, направленную на улучшение экологической культуры и формирование экологического правосознания жителей республики.

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