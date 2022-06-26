В 68 МКД в Ингушетии проведут капремонт объектов водоснабжения и установят почтовые ящики

В ходе реализации краткосрочного плана средства пойдут на капремонт объектов водоснабжения и установку почтовых ящиков. В этом году запланированы работы в 68 МКД в городах: Магас, Малгобек, Карабулак, Сунжа, а также в сельском поселении Яндаре.

Средства на ремонт домов выделены из взносов собственников квартир. Их размер составляет 6,3 руб. за квадратный метр общей площади.

«На ремонт и содержание многоквартирных домов нужны немалые средства. В бюджете муниципалитетов такая статья расходов не предусмотрена, оплачивать ремонт и обслуживание домов должны сами жильцы за счет обязательных взносов собственников квартир. От того, как исправно жители многоквартирного дома будут платить, зависит общее состояние домов. Надо говорить об этом людям, разъяснять им, что их комфорт во многом зависит от платежной дисциплины», — цитирует руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, распоряжением правительства республики от 19 октября 2013 года создан региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который с 2014 года начисляет взносы собственникам помещений в многоквартирных домах.

По данным самого фонда, несмотря на недостаточный уровень собираемости взносов, все краткосрочные планы региональной программы капитального ремонта с 2014 года исполнены в полном объеме.

В целях информирования граждан о необходимости платить за комфорт, в республике на постоянной основе проводятся мероприятия по информированию через СМИ, социальные сети, организуются поквартирные обходы.