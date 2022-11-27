В администрации Малгобекского района Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва

Военный комиссар города Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев сообщил, что ежедневно проводятся мероприятия по вручению повесток для явки призывников.

«Граждане, которые не имеют права на отсрочку, подлежат призыву. Если врачебная комиссия определит его годным для прохождения службы в Вооруженных силах, он обязан служить, а мы должны его туда направить. До всех надо донести, что срочники не проходят службу на территории военных действий в Украине. Они служат исключительно на территории России», — сказал Гандалоев.

Глава администрации района Камбулат Кузьгов призвал ответственных лиц усилить контроль и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседания призывной комиссии, сообщает пресс-служба муниципалитета.