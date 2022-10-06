Учения

В аэропорту «Магас» Ингушетии прошли пожарно-тактические учения

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На территории аэропорта «Магас» имени первого Героя Россия Суламбека Осканова прошли совместные учения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов и Сунженского пожарно-спасательного гарнизона.

По легенде учения, воздушное судно с пассажирами на борту при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, двигатель загорелся, начался сильный пожар.

Аварийно-спасательная команда ведомственной пожарной охраны аэропорта совместно с расчетами пожарно-спасательных подразделений чрезвычайного ведомства отработали полный алгоритм действия по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

Несколько пострадавших не смогли самостоятельно выбраться из опасной зоны. Их спасли звенья газодымозащитной службы.

Цель данного мероприятия — совершенствование навыков и знаний, направленных на эвакуацию при пожаре на воздушном судне. В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия пожарных расчетов с аварийно-спасательными службами аэропорта по тушению самолета и оказанию помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«В ходе учений службы показали грамотную и слаженную работу. Реагирующие подразделения слажено выполнили свои функции по ликвидации последствий ЧС», — отметил начальник пожарно-спасательной части номер три Ахмед Мархиев.

В учениях было задействовано 30 человек и 6 единиц специальной техники, в том числе три пожарных автомобиля службы ПАСОП аэропорта.

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