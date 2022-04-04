В Али-Юрте идет к завершению строительство новой школы на 704 места

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В Ингушетии в сельском поселении Али-Юрт активно продолжается строительство новой школы на 704 места в рамках нацпроекта «Образование». На сегодняшний день выполнена четверть от запланированного на объекте объема работ, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Заказчиком объекта стал региональный Минстрой, работы выполняет ООО «Юггазстрой». Контракт был заключён осенью прошлого года, на сегодняшний день выполнена четверть от запланированного на объекте объема работ. На 100% выполнены работы по котловану, устройству грунтовой подушки, возведению подвальных помещений, а также железобетонного каркаса первого и второго этажей», — говорится в сообщении.

На данном этапе осуществляется устройство каркаса третьего этажа, строители проводят засыпку и укатку по периметру котлована, занимаются кладкой наружных стен и перегородок. Плюс к этому выполнена часть работ по строительству трансформаторной подстанции и устройству вентиляции.

Завершение работ планируется в текущем году.

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