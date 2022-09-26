В аппарате УПЧ Ингушетии открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации

«В целях обеспечения защиты прав граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы России в ходе частичной мобилизации, а также членов их семей, в аппарате УПЧ Ингушетии организована горяча линия. Номер телефона: 8 963 172 42 70», — говорится в релизе.

Также все желающие могут обратиться на прием к юристам аппарата, оформить письменное заявление, жалобу как лично (по адресу: город Магас, ул. Мальсагова, 11), так и через интернет-приемную на сайте, либо направив обращение на электронную почту: upch_ing@mail.ru.