В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев и заместитель министра здравоохранения республики Аминат Настаева 20 марта проведут совместный приём граждан.

Приём пройдет в рамках обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированных ст. 41 Конституции Российской Федерации и ст. 40 Конституции Республики Ингушетия.

Как сообщили в аппарате УПЧ, рассмотрение заявлений и жалоб осуществляется в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Обратившиеся жители региона смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты прав и свобод. Граждан будут принимать с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Предварительная запись осуществляется по тел.: 8 (963) 172-42-70 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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