В ЦКР столицы Ингушетии открывается новый курс «Дизайн одежды»

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В Центре культурного развития Магаса открывается новый курс «Дизайн одежды», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Курсы модельера — дизайнера одежды ориентированы на слушателей без специальной художественной подготовки, а также на тех, кто имеет начальные навыки в дизайне одежды. Они помогут развить творческий потенциал и научиться создавать неповторимые, стильные вещи.

Преподаватель Зинаида Хатирова научит слушателей разрабатывать концепцию изделий, визуализировать идеи в технике скетчинга, конструировать и моделировать одежду, выполнять пошив изделий.

Занятия будут проходить 3 раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу с 9:00 до 15:00.

Набор в группу введется с 15 лет. Запись по телефону 8 (8734) 55-45-58.

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