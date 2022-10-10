В ЦТКиКИ столицы Ингушетии открылись новые кружки для школьников

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В Центре театра, кино и креативных индустрий города Магаса открылись новые кружки для детей, сообщила пресс-служба учреждения.

Школьников приглашают под руководством Мадины Костоевой научиться гончарному делу, снимать мультики из пластилина под руководством Ахмеда Плиева, а также игре на скрипке у преподавателя Мадины Мужехоевой.

Каждый желающий может записаться в эти и другие кружки.
Напомним, в ЦТКиКИ работают класс фортепьяно (руководитель Аза Ганиева), вокальная студия (Хава Яндиева), хореографическая студия (Аза Арапиева и Ислам Досхоев).

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