В ДК села Экажево Ингушетии проходит выставка «Лето в лентах»

На выставке, посвященной 30-летию возрождения ингушской государственности, представлены работы руководителя кружка ИЗО Лидии Хамхоевой. На открытии выставки побывал начальник отдела этнографии

РДНТ Султан Мерешков. Поддержать мастерицу пришли также представители власти, образовательных и культурных учреждений, общественных организаций, артисты эстрады и мастера национального танца, воспитанники сельского ДК.

«Лидия Ахметовна — по-настоящему творческий человек, для которого декоративно-прикладное искусство служит средством выражения состояния души и собственного отношения к окружающему миру.

Своими талантливыми руками она украшает жизнь и с удовольствием делится творческими идеями и навыками с кружковцами, которые занимаются под ее началом», — рассказал Султан Мерешков.