В Джейрахском районе Ингушетии прошли съемки проекта «Локация»
Уникальный храм «Тхаба-Ерды» в горной части республики послужил площадкой для съемок проекта «Локация».
Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, главная цель проекта — демонстрация уникальных мест со всех уголков страны.
Отмечается, что руководство музея оказало всестороннюю поддержку в реализации данного мероприятия, способствующего популяризации и сохранению историко-культурного наследия республики.
Напомним, что христианский храм «Тхаба-Ерды» является одним из древнейших в России.