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В Джейрахском районе Ингушетии прошли съемки проекта «Локация»

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Уникальный храм «Тхаба-Ерды» в горной части республики послужил площадкой для съемок проекта «Локация».

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, главная цель проекта — демонстрация уникальных мест со всех уголков страны.

Отмечается, что руководство музея оказало всестороннюю поддержку в реализации данного мероприятия, способствующего популяризации и сохранению историко-культурного наследия республики.

Напомним, что христианский храм «Тхаба-Ерды» является одним из древнейших в России.

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